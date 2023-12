Τουλάχιστον 14 νεκροί και 108 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ - BINTEO

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 12 ενήλικοι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο Μπέλγκοροντ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων μέσω της πλατφόρμας Telegram, προσθέτοντας πως «108 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, τραυματίσθηκαν».

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Ίντερνετ φαίνονται αυτοκίνητα να καίγονται, πολυκατοικίες με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων, καθώς και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από μερικά κτίρια.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «ενημερώθηκε» για την επίθεση αυτή σε «συνοικίες κατοικιών» της πόλης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε πως η φονική επίθεση στο Μπέλγκοροντ δεν θα μείνει «ατιμώρητη» και επέρριψε την ευθύνη στον ουκρανικό στρατό.

«Αυτή η επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη», δήλωσε το υπουργείο μέσω της Telegram διαβεβαιώνοντας πως κατάφερε να αναχαιτίσει δύο πυραύλους και «τις περισσότερες» από τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης.

Το Κίεβο δεν έχει ακόμα αντιδράσει στις ρωσικές κατηγορίες.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ είχε αναφέρει το θάνατο δύο παιδιών από ουκρανικό πλήγμα στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν τα θύματα αυτά περιλαμβάνονται στον απολογισμό που ανακοινώθηκε από το υπουργείο ή αν πρόκειται για διαφορετικά πλήγματα.

As I am reading the news from russian #Belgorod these are the images I have in my mind, those of yesterday’s massive attack in multiple Ukrainian cities. At least 16 people have been killed in Kyiv alone. pic.twitter.com/9EfPX5HFQK