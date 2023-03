Τουλάχιστον 16 νεκροί από φωτιά σε σταθμό αποθήκευσης καυσίμων στην Τζακάρτα

Η φωτιά, που ξεκίνησε μετά τις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) έκαψε σπίτια και οδήγησε κατοίκους στις γύρω πυκνοκατοικημένες περιοχές να φύγουν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους, σύμφωνα με βίντεο από τηλεοπτικούς σταθμούς.

Δύο από τα 16 θύματα ήταν παιδιά, ενώ 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με τον Ραχμάτ Κριστάντο, στέλεχος της πυροσβεστικής.

Σε πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως, ακούστηκαν εκρήξεις.

Πλάνα από τηλεοπτικούς σταθμούς δείχνουν ανθρώπους σε κοντινές περιοχές να φεύγουν από τα σπίτια τους, να κουβαλούν τα υπάρχοντά τους και η φωτιά να καίει κάποια από τα σπίτια στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

#BREAKING NEWS | FIRE ERUPTS AT #JAKARTA FUEL STORAGE

A fire has erupted at a fuel storage facility owned by Pertamina, a state-owned energy company.

