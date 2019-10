Τουλάχιστον 18 νεκροί από τον Χαγκίμπις στην Ιαπωνία, τον ισχυρότερο τυφώνα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Οι περιορισμοί για τις προσγειώσεις αεροσκαφών στα αεροδρόμια Ναρίτα και Χανέντα του Τόκιο ήρθησαν αλλά πάνω από 800 πτήσεις ακυρώθηκαν για σήμερα, σύμφωνα με το NHK, όπως και κάποια δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας στις χειρότερα πληγείσες περιοχές.

Οι αρχές ήραν τις προειδοποιήσεις για βροχοπτώσεις στην περιοχή Κάντο κοντά στο Τόκιο, όπου τα καταστήματα άνοιξαν και πάλι και επαναλειτούργησαν πολλές γραμμές του τρένου, ωστόσο προειδοποίησαν ότι υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος υπερχείλισης των ποταμών στην ανατολική Ιαπωνία και πρόκλησης νέων ζημιών.

Hagibis is expected to bring violent winds to some areas. A maximum wind speed of 144 kilometers for the Kanto area, and 126 kilometers for the Tohoku region.#Hagibis#Typhoonhttps://t.co/bZpiKm8wINpic.twitter.com/4VEOzzA9a8