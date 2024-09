Μέση Ανατολή: Κορυφώνεται η ένταση Ισραήλ-Χεζμπολάχ

«Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 45», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ενώ προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 37 θανάτους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο κτίριο που χτυπήθηκε «συνεχίζονται», για «τρίτη συναπτή ημέρα» και θα γίνουν εξετάσεις δειγμάτων DNA για να μπορέσει να εξακριβωθεί η ταυτότητα κάποιων από τα θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η Μέση Ανατολή στο χείλος καταστροφής»

Η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο προειδοποίησε σήμερα πως απειλείται «άμεση καταστροφή» στη Μέση Ανατολή, με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολά, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση.

«Ενώ η περιφέρεια βρίσκεται στο χείλος άμεσης καταστροφής, δεν μπορούμε να το υπογραμμίσουμε αρκετά: ΔΕΝ υπάρχει στρατιωτική λύση που θα κάνει ασφαλέστερη οποιαδήποτε πλευρά», τόνισε η Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία εντείνει τη διεθνή ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, εξώθησε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίμπ Μικάτι, να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετείχε στις εργασίες υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ, καλώντας να «τερματιστούν οι φρικτές σφαγές» που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Παράλληλα, επικαλούμενο την «απρόβλεπτη φύση του συνεχιζόμενου πολέμου», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να φύγουν το ταχύτερο από τη χώρα, όσο ακόμα είναι «διαθέσιμη» η επιλογή να επιβιβαστούν σε εμπορικές πτήσεις.

Η Χεζμπολάχ (το «Κόμμα του Θεού»), ισχυρός πολιτικός και στρατιωτικός παράγοντας στον Λίβανο, άνοιξε μέτωπο με το γειτονικό Ισραήλ προς «υποστήριξη» της Χαμάς, συμμάχου της, την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, διανύει πλέον την 352η ημέρα του, και η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε πως χθες 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ακόμη ενός σχολείου των Ηνωμένων Εθνών που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας χιλιάδων εκτοπισμένων στον θύλακο.

Το Ισραήλ, που ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα και τις απειλές εναντίον της Χεζμπολά, οι ρουκέτες της οποίας εναντίον του βόρειου Ισραήλ —αν και οι περισσότερες ανακοινώνεται πως αναχαιτίζονται— ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του βορρά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Διατηρώντας τη στρατιωτική πίεση, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ πως εξαπέλυσε «επίθεση ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο αφού εντόπισε προετοιμασίες για εκτοξεύσεις» ρουκετών εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. «Δεκάδες» μαχητικά ενεπλάκησαν και έπληξαν κάπου 180 στόχους, σύμφωνα με το επιτελείο.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε πως στοχοποίησε «χιλιάδες εξέδρες εκτόξευσης» ρουκετών που ήταν «έτοιμες να χρησιμοποιηθούν».

Το λιβανικό κίνημα από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βόρειο Ισραήλ, «περίπου 90», σύμφωνα με την άλλη πλευρά, που έκανε λόγο για πυρκαγιές και ζημιές.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες πως στοχοποιήθηκαν από τη Χεζμπολάχ ήταν η αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ και στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Χάιφα, εν είδει πρώτης ανταπόδοσης για τις επιθέσεις με παγιδευμένες συσκευές τηλεπικοινωνιών του κινήματος.

4:49 sirens sound in the Jezreel valley and east of Nazareth pic.twitter.com/sVpLKw1iwx

Αυτή την εβδομάδα η Χεζμπολάχ, κίνημα που φέρεται να υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, υπέστη θεαματικές επιθέσεις.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, συσκευές τηλεπικοινωνιών —βομβητές, ασύρματοι— που χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων μέλη της ανατινάχθηκαν σε νότια προάστια της Βηρυτού, στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργιά της. Απολογισμός: 39 νεκροί και 2.931 τραυματίες, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Η Χεζμπολάχ όπως και η κυβέρνηση στη Βηρυτό, κατηγόρησαν τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Η ισραηλινή κυβέρνηση απέφυγε επιμελώς να σχολιάσει επίσημα.

Το διεθνές δίκαιο «απαγορεύει» τη χρήση «παγιδευμένων», φαινομενικά «αθώων» συσκευών, υπογράμμισε από την πλευρά του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας προχθές Παρασκευή ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, για τον οποίο επρόκειτο για πιθανό «έγκλημα πολέμου».

Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τον βομβαρδισμό σε νότιο τμήμα της Βηρυτού, στο οποίο σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι, ανάμεσά τους ανώτερα στελέχη της Χεζμπολά, αλλά και άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και τριών παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο βομβαρδισμός κατεδάφισε πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Είχε στόχο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, υπόγειο όπου γινόταν συνάντηση διοικητών της μονάδας Ραντουάν, επίλεκτης δύναμης του κινήματος. Δεκαέξι μέλη της σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ο Ιμπραήμ Ακίλ, ο επικεφαλής της, και ο Άχμεντ Μαχμούντ Ουάχαμπι, αρμόδιος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ως τις αρχές της χρονιάς.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ ήταν επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ, που προσέφεραν ποσό 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό του, καθώς φερόταν να ενέχεται στις πολύνεκρες αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό που είχαν γίνει το 1983. Ήταν το δεύτερο κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα που εξοντώθηκε από το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες μετά τον Φουάντ Σουκρ την 30ή Ιουλίου, με παρόμοιο τρόπο, αεροπορική επιδρομή σε πολυκατοικία σε νότιο προάστιο της λιβανικής πρωτεύουσας.

«Οι στόχοι μας είναι καθαροί και οι ενέργειές μας μιλάνε από μόνες τους», διεμήνυσε μετά τον προχθεσινό βομβαρδισμό ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την Πέμπτη, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Νασράλα, προειδοποιούσε πως «το μέτωπο του Λιβάνου θα παραμείνει ανοικτό ως το τέλος της επίθεσης στη Γάζα».

Κατά την άποψη τον Αράμ Νεργκουιζιάν του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), οι ισραηλινές υπηρεσίες κατασκοπείας κατάφεραν να «παρεισφρήσουν» στη Χεζμπολάχ και να την «αποσταθεροποιήσουν».

Στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για 21 νεκρούς, ανάμεσά τους «13 παιδιά και έξι γυναίκες» σε βομβαρδισμό στο σχολείο Αλ Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν «στοχευμένο πλήγμα εναντίον τρομοκρατών που επιχειρούσαν» στο σχολείο Αλ Φάλα, πλάι στο Αλ Ζαϊτούν.

Έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Γάζα, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Πάνω από 41.391 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες βράδυ για να απαιτήσουν η κυβέρνησή τους να κλείσει συμφωνία με τη Χαμάς ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

Tens of thousands protest, blaming government for failing to free Gaza hostages https://t.co/GZf0F222to

Και, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν έφοδο στο γραφείο του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, όπου επέδωσαν δικαστική διαταγή η εγκατάσταση να κλείσει για 45 ημέρες.

Watch | The moment Israeli occupation forces invaded the Al Jazeera office and closed it in Ramallah, giving a military order to close the office for 45 days. pic.twitter.com/p9l9QvX7MD