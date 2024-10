Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έσφιγγαν σήμερα τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα του θύλακα, εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων με μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά στην Αλ-Φαλούτζα στην Τζαμπάλια, τον μεγαλύτερο από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Γάζας, ενώ 10 σκοτώθηκαν στην Μπάνι Σουχάιλα στην ανατολική Χαν Γιούνις, στον νότο, όπου ισραηλινός πύραυλος χτύπησε κατοικία.

Νωρίτερα σήμερα, ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατέστρεψε τρία σπίτια στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, με την τοπική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων να δηλώνει ότι ανέσυρε δύο νεκρούς από το σημείο ενώ συνεχίζεται η έρευνα για 12 άλλους ανθρώπους που πιστεύεται ότι βρίσκονταν στα σπίτια την ώρα της επίθεσης.

Οκτώ ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε κατοικία στον καταυλισμό της Νουσέιρατ στην κεντρική Γάζα.

Israeli military strikes killed at least 40 Palestinians across the Gaza Strip as Israeli forces tightened their squeeze around Jabalia in the north of the enclave on Tuesday, amid fierce battles with Hamas-led fighters. https://t.co/aC6Fq8Z9J0 — ABC News (@abcnews) October 15, 2024

Σήμερα το πρωί, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ένας γιατρός σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί από ισραηλινά πλήγματα στην Αλ-Φαλούτζα στην Τζαμπάλια. Πρόσθεσε ότι αρκετοί διασώστες τραυματίστηκαν όταν το ασθενοφόρο τους δέχθηκε ισραηλινά πυρά στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η Τζαμπάλια αποτελεί το επίκεντρο της ισραηλινής επίθεσης εδώ και πάνω από 10 ημέρες, με τα στρατεύματα να επιστρέφουν σε περιοχές του βορρά που είχαν δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Η επιχείρηση αυτή έχει δημιουργήσει ανησυχίες μεταξύ των Παλαιστινίων και υπηρεσιών του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ θέλει να εκδιώξει τους κατοίκους από το βόρειο τμήμα του πυκνοκατοικημένου θύλακα, μια κατηγορία που η ισραηλινή πλευρά αρνείται. Κάτοικοι λένε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια τις τελευταίες 10 ημέρες.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να «αποκόβει τη Βόρεια Γάζα εντελώς από την υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας».

«Εν μέσω σφοδρών, συνεχιζόμενων εχθροπραξιών και εντολών εκκένωσης στη βόρεια Γάζα, οικογένειες αντιμετωπίζουν αδιανόητο φόβο, απώλεια αγαπημένων προσώπων, σύγχυση και εξουθένωση. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να φύγουν με ασφάλεια, χωρίς να αντιμετωπίζουν περαιτέρω κίνδυνο», δήλωσε ο Άντριαν Τσίμερμαν, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στη Γάζα.

«Πολλοί, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των αναπήρων, δεν μπορούν να φύγουν και παραμένουν προστατευμένοι με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο –πρέπει να ληφθούν όλες οι πιθανές προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Κάθε εκτοπισθείς έχει δικαίωμα να επιστρέψει πίσω με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό των παραδόσεων βοήθειας στα Παλαιστινιακά Εδάφη, σημείωσε σε σημερινή της δήλωση ότι οι επιχειρήσεις στην Τζαμπάλια στοχοθετούν τρομοκρατικές υποδομές και μαχητές που βρίσκονται σε περιοχές αμάχων. Δήλωσε ότι διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής, και κυρίως ιατρικής, βοήθειας στους κατοίκους.

In light of the @IDF operations in the Jabaliya area targeting terrorist infrastructure and operatives embedded inside civilian areas, we continue to facilitate and ease humanitarian aid to Gaza’s residents, particularly in the medical field. Our humanitarian efforts in northern… pic.twitter.com/8CMbBLRdCl — COGAT (@cogatonline) October 15, 2024

Περικυκλωμέμη η Τζαμπάλια

Ο ισραηλινός στρατός έχει τώρα περικυκλώσει τον καταυλισμό της Τζαμπάλια και έστειλε τεθωρακισμένα κοντά στις πόλεις Μπέιτ Λάχια και Μπέιτ Χανούν, με τον δεδηλωμένο στόχο της εξάλειψης των μαχητών της Χαμάς που προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πει στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία στη νότια Γάζα. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές σημείο στη Γάζα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είπε ότι εντός και γύρω από την Τζαμπάλια μαίνονται σφοδρές μάχες μεταξύ μαχητών και ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Τσίμερμαν ζήτησε επίσης την προστασία υγειονομικών εγκαταστάσεων στο βόρειο τμήμα, λέγοντας ότι τα νοσοκομεία πασχίζουν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι ο στρατός έδωσε εντολή να εκκενωθούν τρία νοσοκομεία που λειτουργούν εκεί αλλά τα μέλη του ιατρικού προσωπικού είπαν ότι είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παρά τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Η COGAT δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει διευκολύνει τη μεταφορά 33 ασθενών, ιατρικού προσωπικού και συνοδευτικού προσωπικού από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα, σε εγκαταστάσεις που είναι ακόμα σε λειτουργία σε άλλες περιοχές της Γάζας. Δήλωσε ότι έχει επίσης προσφέρει 68.650 λίτρα καυσίμων σε νοσοκομεία και έχει συντονίσει την παράδοση 800 μονάδων αίματος.

UNIFIL's chief rejects Israel's call to withdraw from Lebanon, as Israeli ground invasions intensify in both Lebanon and Gaza, with Palestinians in Jabalia still under siege. ?? Follow our LIVE coverage: https://t.co/TSg0OYwyJipic.twitter.com/YI4793LhN3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2024

Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα, διευθυντής της υπηρεσίας Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης στη Γάζα, δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να δώσει μια παραπλανητική εντύπωση και ότι οι δυνάμεις του αποτρέπουν τις ομάδες ασθενοφόρων και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών να ανακτήσουν τα πτώματα δεκάδων νεκρών από τους δρόμους.

Το Ισραήλ «στοχεύει να καταστρέψει εντελώς το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία», δήλωσε ο Θαουάμπτα, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την πολιορκία στην περιοχή για πάνω από 170 συναπτές ημέρες, κλείνοντας όλα τα σημεία πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο βόρειο τμήμα της Γάζας βρίσκονται πάνω από τους μισούς από τα 2,3 εκατ. κατοίκους του θύλακα και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών στην πρώτη φάση της ισραηλινής επίθεσης στην περιοχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, παραμένουν εκεί περίπου 400.000 άνθρωποι.