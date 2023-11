Τουλάχιστον 6 νεκροί στην Ευρώπη από την καταιγίδα Κιαράν, αναστάτωση στις μεταφορές

Πτώσεις δέντρων που προκλήθηκαν από τις σφοδρές ριπές του ανέμου είναι η αιτία των θανατηφόρων ατυχημάτων: δύο θύματα στη Γάνδη του Βελγίου, ένα τρίτο στο κέντρο της Μαδρίτης, ένας οδηγός φορτηγού στη Γαλλία, ένας 40χρονος στη Γερμανία και ένας έκτος νεκρός στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με το βελγικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται την τοπική αστυνομία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πτώση δένδρου μέσα σε πάρκο στη Γάνδη λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου που επικρατούσαν εξαιτίας της καταιγίδας Κιαράν, και ένα θύμα ήταν μόλις πέντε ετών, σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Αυτό το δέντρο που έπεσε, μέσα σε ένα πάρκο στη φλαμανδική πόλη, τραυμάτισε επίσης ένα δεύτερο άτομο στο πόδι, είπε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο του Βελγίου είχε εκδώσει "πορτοκαλί" συναγερμό για τέσσερις επαρχίες κοντά στην φλαμανδική ακτή και "κίτρινο" για την υπόλοιπη χώρα.

Wind speeds have hit highs of 104mph in Jersey already today and at least 40 people on the island have been evacuated from their home.

Sky's @ashnahurynag battles the weather live in St Helier to report the latest on Storm Ciarán.

?? https://t.co/7e3uNLHFZc

?? Sky 501 pic.twitter.com/cPTe8GJoMq