Τουλάχιστον ένας νεκρός και ακόμη 9 τραυματίες σε νέα ισραηλινή επιδρομή σε κεντρική περιοχή στη Βηρυτό

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην οδό Μαρ Ελίας στη Βηρυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και εννέα τραυματίες, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση», τόνισε το υπουργείο.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI) μετέδωσε πως το ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο τη λιβανέζικη ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, ισλαμιστική οργάνωση σύμμαχη με τη Χεζμπολάχ και την παλαιστινιακή Χαμάς που συμμετέχει στον ένοπλο αγώνα κατά του Ισραήλ.

«Το πλήγμα στη Βηρυτό είχε στόχο ένα κέντρο της Τζαμάα Ισλαμίγια στην περιοχή Μαρ Ελίας», ανέφερε το ANI.

Ωστόσο, ένας βουλευτής της ισλαμιστικής οργάνωσης, ο Ιμάντ Χουτ, διεύψευσε την αναφορά αυτή. «Κανένα κέντρο ή φορέας που συνδέεται με την οργάνωση δεν βρίσκεται στην περιοχή που βομβαρδίστηκε και κανένα μέλος της ομάδας δεν ήταν στόχος», είπε ο Χουτ στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μια πηγή ασφαλείας του Λιβάνου τόνισε ότι η επίθεση είχε στόχο ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

