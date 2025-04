Τουρίστας κατέγραψε το μακελειό στο Κασμίρ την ώρα που έκανε zipline - BINTEO - Real.gr

Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της φονικής επίθεσης στο Κασμίρ, κατά την οποία 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αναζωπυρώθηκε η ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Το υλικό τράβηξε κατά τύχη ένας 36χρονος τουρίστας, την ώρα που έκανε zip line στην περιοχή.

Στο βίντεο του Ρούσι Μπατ, ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί ενώ στο οπτικό πεδίο διακρίνονται άτομα να καταρρέουν, πιθανώς τραυματισμένα ή νεκρά από τα πυρά. Ο ίδιος υποστηρίζει πως παρέδωσε άμεσα το υλικό σε Ινδό στρατιωτικό αξιωματούχο, ο οποίος το εξέτασε για τρεις ημέρες πριν δώσει έγκριση για τη δημοσιοποίησή του.

Another horrific footage of #PahalgamTerroristAttack.

A man from Ahmedabad had recorded it unknowingly… He wasn’t even aware of what was happening on the ground…😐 pic.twitter.com/itwPMxvJnf

— Mr Sinha (@MrSinha_) April 28, 2025