Τουρκία: 55χρονη ισχυρίζεται πως είναι κόρη του Τραμπ και ζητά τεστ DNA - Real.gr

Αγωγή πατρότητας κατέθεσε στην Άγκυρα μια 55χρονη Τουρκάλα, υποστηρίζοντας ότι βιολογικός της πατέρας είναι ο... πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η αγωγή κατατέθηκε στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο Άγκυρας και περιλαμβάνει αίτημα για τη διενέργεια εξέτασης DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική συγγένεια με τον Τραμπ. Αν και το δικαστήριο απέρριψε αρχικά το αίτημα, η ενάγουσα προσέφυγε σε ανώτερο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η νομική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η 55χρονη κατέθεσε αγωγή τον Σεπτέμβριο σε οικογενειακό δικαστήριο, ζητώντας να γίνει τεστ DNA, ωστόσο δεν είχε να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ώστε να διεξαχθεί δίκη.

Η Νέκλα είναι επίσημα καταχωρημένη ως κόρη της Σάτι και του Ντουρσούν Οζμέν. Στα έγγραφά της αναφέρεται πως γεννήθηκε το 1970 και τη μεγάλωσαν οι γονείς της, ενώ ο πατέρας της πέθανε το 2009.

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasında ret kararı aldı. Mahkeme, iddianın somut delillere dayanmadığını belirtti. Özmen, karara itiraz etti. pic.twitter.com/0ewNBlehZx — Daily Ports (@dailyportscom) January 1, 2026

Η ίδια ισχυρίστηκε πως το 2017 η μητέρα της τής είπε την «αλήθεια» για τη γέννησή της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η γυναίκα που τη μεγάλωσε τής είπε πως είχε γεννήσει νεκρό το μωρό της και ότι μια άλλη γυναίκα, Αμερικανίδα, ονόματι Σοφία, γέννησε την ίδια και την εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να την υιοθετήσει η οικογένειά της.

Όπως ισχυρίζεται, η Σοφία έμεινε έγκυος έπειτα από παράνομη σχέση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Trump’a babalık davası açan Necla Özmen: “İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum.” https://t.co/eOVmTmDah1 pic.twitter.com/6FZCNYV8rs — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) December 31, 2025

Μιλώντας στο DHA, η 55χρονη δήλωσε ότι έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου και ότι έχει επίσης στείλει αιτήσεις στην αμερικανική πρεσβεία και στα δικαστήρια των ΗΠΑ. Είπε ότι πιστεύει πως ο βιολογικός της πατέρας εργαζόταν στο ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή και ότι στη μητέρα της είχαν δείξει μια φωτογραφία του Τραμπ.

«Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό. Θέλω να μάθω αν είναι ο πατέρας μου. Δεν θέλω να του προκαλέσω προβλήματα. Θέλω απλώς να μάθω την αλήθεια», ανέφερε.

Η ίδια ελπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος να συμφωνήσει να κάνει τεστ DNA και εξέφρασε την επιθυμία της να τον συναντήσει. Θεωρεί, μάλιστα, πως ο πλανητάρχης δεν θα αρνηθεί το αίτημά της.