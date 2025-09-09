Τουρκία: Άγρια συμπλοκή μεταξύ Βρετανών τουριστών και καταστηματαρχών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Άγριος καυγάς με γροθιές, «ιπτάμενα» αντικείμενα και ομπρέλες που χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα, στήθηξε μεταξύ Βρετανών τουριστών και Τούρκων καταστηματαρχών στο τουριστικό θέρετρο της Αλάνια.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η συμπλοκή ξεκίνησε έξω από μια μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν μια ομάδα έξι Βρετανών άρχισε να τσακώνεται με καταστηματάρχη που καθόταν στην είσοδο της επιχείρησής του.

Στο βίντεο φαίνεται ο καταστηματάρχης να πέφτει στο έδαφος μετά τις γροθιές και κλωτσιές που δέχθηκε, με συναδέλφους του να τρέχουν να τον βοηθήσουν.

Οι συμμετέχοντες στον καβγά άρχισαν να πετούν ξύλα και διάφορα αντικείμενα ο ένας στον άλλο ενώ οι περαστικοί παρακολουθούν το χάος που ξεδιπλώνεται στη μέση του πολυσύχναστου δρόμου.

Ο καβγάς έληξε με την ομάδα των τουριστών που ήταν λιγότεροι σε αριθμό, να υποχωρεί σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες με τις αρχές της πόλης της Αλάνια να επιβάλουν τριήμερο λουκέτο στην επιχείρηση στην οποία ξεκίνησε ο καβγάς

Δείτε το βίντεο:



