Τουρκία: Αντιπροσωπεία της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης επισκέφθηκε τον Οτσαλάν στη φυλακή - Real.gr

Αντιπροσωπεία τη τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μετέβη σήμερα στο νησί Ιμραλί όπου βρίσκεται φυλακισμένος ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Η επονομαζόμενη «Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας» της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στην οποία έχει ανατεθεί το έργο να μελετήσει τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας λύσης του Κουρδικού, είχε αποφασίσει στη συνεδρίασή της τής 21ης Νοεμβρίου, με ενισχυμένη πλειοψηφία 3/5, να συγκροτήσει επιτροπή που θα επισκεφθεί τον Οτσαλάν. Η πρόταση είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση του προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης, σημειώνεται ότι ετέθησαν «ερωτήσεις και ελήθησαν λεπτομερείς δηλώσεις» σε σχέση «με την έκκληση για ειρήνη και δημοκρατική κοινωνία που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου» που οδήγησε στην απόφαση του ΡΚΚ για διάλυση και αφοπλισμό του.

Στη συνάντηση οι βουλευτές έθεσαν στον Οτσαλάν ερωτήσεις σχετικά και με την εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου στη Συρία, δηλαδή την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό. Η Άγκυρα θεωρεί τους Κούρδους των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) προέκταση του ΡΚΚ και ζητά από τον Οτσαλάν και τους Κούρδους η απόφαση για αφοπλισμό να δεσμεύει και τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας.

Στην ανακοίνωση της Εθνοσυνέλευσης δεν αναφέρονται τα ονόματα των βουλευτών που επισκέφθηκαν τον Οτσαλάν στο Ιμραλί. Ωστόσο, το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ακροδεξιό Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) είχαν ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι δεν θα συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν με έναν εκπρόσωπο τρία κόμματα: το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και το φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται απλώς ότι «επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, την ενίσχυση της αδελφοσύνης και την προώθηση θετικών εξελίξεων στη διαδικασία» που προσφέρει προοπτική σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι τρεις βουλευτές που επισκέφθηκαν τον Οτσαλάν αναμένεται να ενημερώσουν την «Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας» της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 26 Νοεμβρίου.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της διαδικασίας επίλυσης του Κουρδικού, που ξεκίνησε με την έκκληση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον Οκτώβριο του 2024, για διάλυση του ΡΚΚ. Ανταποκρινόμενος στην πρόταση Μπαχτσελί, ο ηγέτης της κουρδικής οργάνωσης Αμπντουλάχ Οτσαλάν, από τη φυλακή του στο νησί Ιμραλί, απηύθυνε στις 27 Φεβρουαρίου φέτος έκκληση για διάλυση του ΡΚΚ. Στις 11 Ιουλίου, στις παρυφές του όρους Καντίλ στο Βόρειο Ιράκ, κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, όπου βρίσκεται η κύρια βάση της του ΡΚΚ, 30 μέλη της οργάνωσης σε μία συμβολική τελετή παρέδωσαν στην πυρά τα όπλα τους, ενώ πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Οκτωβρίου, η ηγεσία του ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία στο Βόρειο Ιράκ, ενώ στις 17 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ότι απέσυρε τις δυνάμεις του και από την περιοχή Ζαπ του Βορείου Ιράκ, πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ