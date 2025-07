Τουρκία: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές - Real.gr

Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, όπου επικρατεί καύσωνας, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 3.600 ανθρώπων από οικισμούς σε δύο επαρχίες.

Οι πυρκαγιές στην νότιες επαρχίες της Μερσίνης και της Αττάλειας, όπως και στην κεντρική επαρχία του Ουσάκ έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, ωστόσο οι φλόγες στη βορειοδυτική επαρχία Προύσα και τη βόρεια επαρχία Καραμπούκ μαίνονται, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της χώρας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε μια δασική έκταση μεταξύ των περιοχών Γκουρσού και Κεστέλ στην Προύσα. Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη έκλεισε για λίγο χθες το βράδυ εξαιτίας της φωτιάς.

Τεράστιες φλόγες «κατάπιαν» δασικές εκτάσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές στην Προύσα, με τον καπνό να καλύπτει τον ουρανό πάνω από την πόλη, σύμφωνα με πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

🔥 Apocalyptic wildfires engulf Turkey amid extreme 50°C heat. In Bursa, ash rains from the sky as flames approach homes. Thousands evacuated, helicopters battle the blaze from above. #Turkey #Wildfires pic.twitter.com/EL4jAP3YMh

— Russian Market (@runews) July 27, 2025