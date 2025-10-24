Quantcast
Τουρκία: Δικαστήριο απορρίπτει τις κατηγορίες κατά του CHP για «εκλογική απάτη» - Νέα έρευνα κατά του Ιμάμογλου για «κατασκοπεία» - Real.gr
Τουρκία: Δικαστήριο απορρίπτει τις κατηγορίες κατά του CHP για «εκλογική απάτη» – Νέα έρευνα κατά του Ιμάμογλου για «κατασκοπεία»

12:29, 24/10/2025
12:29, 24/10/2025

Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί «εκλογικής απάτης» κατά τη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο συνέδριό του το 2023, κατηγορίες οι οποίες αν γίνονταν δεκτές από το δικαστήριο θα οδηγούσαν στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP και την καθαίρεση του ηγέτη του Οζγκιούρ Εζέλ.

Επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν κατήγγειλαν ότι η δικαστική δίωξη είχε ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος ο Οζγκιούρ Εζέλ είχε χαρακτηρίσει τη δίωξη «δικαστικό πραξικόπημα» κατά του CHP».

Η σημερινή δικαστική απόφαση ανακοινώνεται έπειτα από σωρεία διώξεων κατά του CHP και των στελεχών του κατά τον τελευταίο χρόνο που έχει οδηγήσει πλήθος αξιωματούχων και αιρετών του κεμαλικού κόμματος στη φυλακή.

Αν το δικαστήριο έκρινε υπέρ της άρσης της νομιμότητας της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα δημιουργούσε αποδιοργάνωση και διχόνοια στις τάξεις του μεγάλου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τη θέση του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης ενισχύθηκε κατά 3,4%, όπως και η τουρκική λίρα.

Ταυτόχρονα ωστόσο, νέα έρευνα, αυτήν τη φορά για «κατασκοπεία» ξεκίνησε κατά του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του μεγαλύτερου πολιτικού αντίπαλου του Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο με κατηγορίες περί «διαφθοράς», μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Η νέα αυτή έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, του Νετζετί Εζκάν, και του διευθυντή του δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Η υπόθεση ξεκίνησε με τη σύλληψη στις αρχές Ιουλίου του τούρκου επιχειρηματία με κατηγορίες για «κατασκοπεία» υπέρ ξένων χωρών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ο επιχειρηματίας και ο Νετζετί Εζκάν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2019 μοιράστηκαν εμπιστευτικά εκλογικά στοιχεία με ξένες υπηρεσίες Πληροφοριών.

Η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης με τη συνδρομή της δικαιοσύνης.

