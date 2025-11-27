Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου - Real.gr

Quantcast
Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

11:45, 27/11/2025
Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης απάλλαξε από τις κατηγορίες τέσσερις τούρκους δημοσιογράφους που είχαν κατηγορηθεί ότι έλαβαν μέρος στην παράνομη διαδήλωση την οποία κάλυπταν δημοσιογραφικά κατά τη διάρκεια του κύματος διαμαρτυρίας τον Μάρτιο.

Οι δημοσιογράφοι είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο στα σπίτια τους και φυλακίστηκαν για αρκετές ημέρες αφού κάλυψαν τις διαδηλώσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης σε ένδειξη συμπαράστασης για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες.

«Δεν υπάρχει καμία στέρεη βάση που να επιτρέπει να συναχθεί ότι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν τα αδικήματα (για τα οποία κατηγορούνται)», δηλώνει στην απόφασή του το δικαστήριο.

Στους τέσσερις δημοσιογράφους περιλαμβάνεται ο φωτορεπόρτερ του AFP (Γαλλικό Πρακτορείο) Γιασίν Ακγκιούλ, ο ανεξάρτητος φωτογράφος Μπουλέντ Κιλίτς, ο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου Now Haber Αλί Ονούρ Τοσούν και η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Ζεϊνέπ Κουράι.

Ολοι τους δήλωναν από τη σύλληψή τους ότι το μόνο που έκαναν ήταν ότι κάλυπταν τις διαδηλώσεις στις οποίες κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν.

Χιλιάδες διαδηλωτές και περισσότεροι από δέκα δημοσιογράφοι, αλλά και δικηγόροι, συνελήφθησαν κατά το κύμα διαμαρτυρίας που ακολούθησε τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου με την κατηγορία της παραβίασης του νόμου περί διαδηλώσεων και δημοσίων συγκεντρώσεων, κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Αντιμέτωπος με τις διαδηλώσεις του Μαρτίου, τις μεγαλύτερες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του κινήματος Γκεζί το 2013, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει ότι δεν θα υποχωρήσει «στην τρομοκρατία του δρόμου».

