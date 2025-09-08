Δύο αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη - 16χρονος ο δράστης - Real.gr

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο δράστης, που φέρεται να είναι 16 ετών, άνοιξε πυρ εναντίον του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Μπαλτσόβα. Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, έχει συλληφθεί.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.