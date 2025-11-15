Τουρκία: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση - Real.gr

Ένα ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης εκκενώθηκε σήμερα μετά τον θάνατο τριών μελών μιας τουρκογερμανικής οικογένειας τουριστών, μετά από ύποπτη δηλητηρίαση που προκλήθηκε από ψεκασμό με χρήση φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας – Τούρκοι που διαμένουν στη Γερμανία και κάνουν διακοπές στην Κωνσταντινούπολη – αρρώστησαν την Τετάρτη έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Νοσηλεύτηκαν, αλλά τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν την Πέμπτη και η μητέρα πέθανε την Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο πατέρας βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για το φαγητό που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια. Ορισμένα μμε μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου.

Το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε.

Αλλά δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο – το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα – νοσηλεύτηκαν σήμερα μετά από ναυτία και έμετο, ανέφερε η εφημερίδα BirGun.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε γίνει πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Hürriyet.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου και δύο εργαζόμενους υπηρεσιών στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση σε επτά, σύμφωνα με την Hürriyet.

Τέσσερα άτομα είχαν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη δηλητηρίαση.

Όλοι οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία, τόνισε η BirGun, χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα έχουν επηρεαστεί.