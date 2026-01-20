Την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με ένα θρύλο του αθλήματος τον Σακίλ Ο Νιλ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αμερικανό μπασκεμπολίστα στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν ανάρτησε στη τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, φωτογραφίες από την απρόσμενη συνάντησή του με τον Σακίλ Ο’Νιλ, τις οποίες συνοδεύει με ένα emoji μπάλας μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Σε φωτογραφίες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο θρύλος του ΝΒΑ απεικονίζονται να παίζουν στο γήπεδο, να δίνουν τα χέρια μετά το τέλος του παιχνιδιού και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες. Μάλιστα φωτογραφήθηκαν και με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA’in en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal ile buluştu. İstanbul Zeytinburnu’ndaki Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki buluşmada Erdoğan ve O’Neal beraber atış yaptı, birbirlerine imzalı top hediye etti.https://t.co/I0kNM2iVOP pic.twitter.com/sjrvrDxTA6 — serbestiyet (@serbestiyetweb) January 20, 2026



