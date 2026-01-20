Quantcast
Τουρκία: Ερντογάν και Σακίλ Ο’Νιλ μαζί στο παρκέ – Έπαιξαν μπάσκετ και αντάλλαξαν δώρα – ΕΙΚΟΝΕΣ

15:14, 20/01/2026
Την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με ένα θρύλο του αθλήματος τον Σακίλ Ο Νιλ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αμερικανό μπασκεμπολίστα στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν ανάρτησε στη τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, φωτογραφίες από την απρόσμενη συνάντησή του με τον Σακίλ Ο’Νιλ, τις οποίες συνοδεύει με ένα emoji μπάλας μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Σε φωτογραφίες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο θρύλος του ΝΒΑ απεικονίζονται να παίζουν στο γήπεδο, να δίνουν τα χέρια μετά το τέλος του παιχνιδιού και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες. Μάλιστα φωτογραφήθηκαν και με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ.

 


 


 

