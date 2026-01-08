Τουρκία: Έτοιμη «να υποστηρίξει» τον συριακό στρατό στην «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» κατά των κούρδων μαχητών στο Χαλέπι - Real.gr

Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη «να υποστηρίξει» τον συριακό στρατό στην «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» κατά των «κούρδων μαχητών» στο Χαλέπι, την μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Συρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας.

«Αν η Συρία ζητήσει την βοήθειά μας, η Τουρκία θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου που υιοθετεί τον όρο «αντιτρομοκρατική επιχείρηση», μία ημέρα μετά τις φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους κούρδους μαχητές στο Χαλέπι.

«Η ασφάλεια της Συρίας είναι η δική μας ασφάλεια», τονίζεται στην ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι μέχρι σήμερα οι μάχες πραγματοποιούνται «αποκλειστικά από τον συριακό στρατό».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου Νουμάν Κουρτουλμούς είχε δηλώσει ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Χαλέπι ώρα με την ώρα και είναι έτοιμη να προσφέρει συνδρομή.

Οι σφοδρές συγκρούσεις στο Χαλέπι ανάμεσα στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους κούρδους μαχητές οδήγησαν στην έξοδο χιλιάδων αμάχων από τις κουρδικές συνοικίες της μεγάλης πόλης της βόρειας Συρίας.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει «μεσολαβητικό» ρόλο για την «αποκλιμάκωση».

Σύμφωνα με την συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 17 άνθρωποι, εκ των οποίων 16 άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τρίτη ανάμεσα στις δυνάμεις της Δαμασκού και τους κούρδους μαχητές.

Το νέο κύμα βίας συνοδεύει την αποτυχία στην εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου ανάμεσα στην συριακή ηγεσία και τους κούρδους μαχητές η οποία προέβλεπε την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομη κουρδικής διοίκησης στους θεσμούς του νέου κράτους της Συρίας.

Οι συριακές αρχές προειδοποίησαν σήμερα ότι οι βομβαρδισμοί των περικυκλωμένων από το συριακό στρατό κουρδικών συνοικιών του Χαλεπίου θα επαναληφθούν.

Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 900 χιλιομέτρων με την Συρία έχει διεξαγάγει κατά την περίοδο 2016-2019 σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των κούρδων μαχητών τους οποίους θεωρεί παρακλάδι του PKK.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters