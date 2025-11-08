Quantcast
Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας - BINTEO - Real.gr
Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας – BINTEO

13:00, 08/11/2025
Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας – BINTEO

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ντιλόβασι γύρω στις 9 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδος)», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

«Ο ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη. (…) Άλλοι τέσσερις που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε σχετικά σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν επίσης φροντίδα», διευκρίνισε ο ίδιος.

 

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε δύο, ενώ ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε αρχικά αναφερθεί σε έναν τραυματία, αναθεώρησε στη συνέχεια προς τα πάνω τον απολογισμό των τραυματιών.

«Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και σβήστηκε», διευκρίνισε επίσης ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι «οι πυροσβέστες μας σε συντονισμό με την εισαγγελία προχωρούν στις απαραίτητες έρευνες για να διευκρινιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς».

 

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Ακούστηκε μια έκρηξη γύρω στις 09:00. Κοίταξα έξω από το μπαλκόνι και είδα ότι τα ρούχα ενός συναδέλφου είχαν πάρει φωτιά. Πήρα ένα λάστιχο και έσβησα (τη φωτιά από) τα ρούχα του. Μετά είδα φλόγες να υψώνονται από το εργοστάσιο. Ακούστηκαν κραυγές», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP 

