Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου ως «προπαγάνδα» - Real.gr

Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου ως «προπαγάνδα»

14:45, 12/11/2025
ΠΗΓΗ: EPA/ERDEM SAHIN

Το κόμμα του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου πολιτικού Εκρέμ Ιμάμογλου απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας να επιβληθεί στον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών.

«Με το κατηγορητήριο αυτό, η κυβέρνηση αποκάλυψε ότι θέλει να σπρώξει αυτή τη χώρα μακριά από τη δημοκρατία», δήλωσε σήμερα στην Άγκυρα ο Ντενίζ Γιουτζέλ, εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται για ένα νομικό, αλλά για πολιτικό κείμενο που στοχοθετεί ολόκληρο το κόμμα.

Ο Ιμάμογλου θεωρείται ισχυρός αντίπαλος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνελήφθη το Μάρτιο με κατηγορίες για τρομοκρατία και διαφθορά και παύθηκε από τη θέση του ως δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Χθες, Τρίτη, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης κατάθεσε το κατηγορητήριο, ζητώντας να επιβληθεί στον Ιμάμογλου συνολική ποινή κάθειρξης 2.430 ετών για 142 αδικήματα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός κατηγορείται ότι ίδρυσε και ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για δωροδοκία και ξέπλυμα χρημάτων, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Κατηγορίες και σε βάρος της οικογένειας του Ιμάμογλου και δημοσιογράφων 

Η εισαγγελία επιδιώκει επίσης να καταδικασθούν περισσότεροι από 400 άλλοι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και ο γιος του Ιμάμογλου. Κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων, μια κατηγορία που επισύρει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των υπόπτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μεταξύ των δημοσιογράφων που κατηγορούνται είναι ο Ρουσέν Τσακίρ, μια από τις πιο εξέχουσες φιλελεύθερες φωνές της χώρας. Σύμφωνα με το Anadolu, κατηγορείται για υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών.

Το κατηγορητήριο πρέπει τώρα να γίνει δεκτό από το δικαστήριο, μια διαδικασία που θεωρείται τυπική.

