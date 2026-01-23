Τουρκία: Η Hurriyet κάνει λόγο για προκλήσεις της Ελλάδας μετά τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια - Real.gr

Οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας ερμηνεύθηκαν ως «νέα πρόκληση» από την τουρκική εφημερίδα, που παραθέτει και χάρτη με τα νησιά τα οποία η Άγκυρα θέλει αποστρατιωτικοποιημένα.

Δένδιας: Η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε διεκδικεί, αλλά δεν θα μείνει σιωπηρή απέναντι σε προκλήσεις

Η Hurriyet μιλά για «προκλήσεις» της Αθήνας στο Αιγαίο σχετικά με τις δηλώσεις Δένδια για τα 12 μίλια

Δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Τούρκους η συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Νίκος Δένδιας, στην οποία χαρακτήρισε «μονομερές και κυριαρχικό δικαίωμα» της Ελλάδας την επέκταση των χωρικών της υδάτων, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος της Αθήνας με την Άγκυρα, όσο η Τουρκία κρατάει στο τραπέζι το casus belli.Με αφορμή τη συνέντευξη αυτή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, η εφημερίδα Hurriyet μιλά για «επαναφορά των προκλήσεων στο Αιγαίο από την Αθήνα», καθώς «ο Δένδιας κάνει δήλωση για το ζήτημα των 12 μιλίων».

Στο ίδιο δημοσίευμα, η Hurriyet παραθέτει χάρτη του Αιγαίου από το πρακτορείο Anadolu με τα νησιά που έχουν κατοχυρωθεί τελεσίδικα στην Ελλάδα με τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947) και τα οποία η Τουρκία ζητά να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα.

Όπως λέει το σχετικό δημοσίευμα, ο Νίκος Δένδιας «επανέφερε στο προσκήνιο, στη διάρκεια της συνέντευξης, το ζήτημα της αναδιάταξης των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αθήνα προτίθεται να επιχειρήσει στο μέλλον κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως ανέφερε, η επέκταση των χωρικών υδάτων συνιστά δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και μπορεί να ασκηθεί μονομερώς. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε την επέκταση των χωρικών υδάτων ως «δικαίωμα» που θα ασκηθεί σε χρόνο που θα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, επικρίνοντας παράλληλα την Τουρκία για την επιμονή της να προστατεύει τα δικά της χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και, όπως υποστήριξε, να επιχειρεί να αποτρέψει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Παρότι δήλωσε υπέρ του διαλόγου με την Άγκυρα, τόνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

«Αναφερόμενος στη θέση της Τουρκίας ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά αιτία πολέμου, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι η υπεράσπιση από την Άγκυρα των δικών της αξιώσεων στο Αιγαίο παρουσιάζεται από την ελληνική πλευρά ως «απειλή πολέμου» κατά της Ελλάδας. Τυχόν στρατιωτική αντίδραση σε μια ελληνική κίνηση επέκτασης των θαλάσσιων συνόρων, πρόσθεσε, θα συνιστούσε πράξη επιθετικότητας» τονίζει ακόμα το δημοσίευμα της Hurriyet, στο οποίο προστίθεται: «Απαντώντας σε επικρίσεις από την Άγκυρα περί ύπαρξης «προσωπικής ατζέντας» εις βάρος της Τουρκίας, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τέτοιους ισχυρισμούς. Όπως σημείωσε, η ελληνική πλευρά επιλέγει ψύχραιμη στάση στις απαντήσεις της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η Ελλάδα δεν είναι αδύναμη»».

Επανερχόμενη στο θέμα των θαλασσίων συνόρων, η εφημερίδα τονίζει: «Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στο ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχη επέκταση στο Ιόνιο Πέλαγος, τονίζοντας ότι η χώρα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να πράξει το ίδιο και στο Αιγαίο. «Το πότε θα το κάνουμε εξαρτάται από τη στάθμιση των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι, κατά την ελληνική θέση, το διεθνές δίκαιο παρέχει αυτό το δικαίωμα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα δεν το «διεκδικεί» ούτε το «ζητά», αλλά δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Αναφερόμενος εκ νέου στην Τουρκία, υποστήριξε ότι επιχειρεί να επιβάλει τις θέσεις της μέσω απειλής χρήσης βίας, προσθέτοντας ότι «και η Ελλάδα διαθέτει ισχύ»».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Hurriyet υπενθυμίζει και παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα «έχει κατηγορήσει την Τουρκία για απειλές πολέμου, με αφορμή την υπενθύμιση του casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη στάση «επιθετική», μεταφέροντας σε ομιλίες του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι η πλευρά που υιοθετεί απειλητική συμπεριφορά. Επαναλαμβάνοντας τη θέση αυτή, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε στη συνέντευξή του ότι το ζήτημα του casus belli δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον πόλεμο ως άξονα διαλόγου»».