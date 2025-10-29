Quantcast
Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο - Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο – Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια – ΒΙΝΤΕΟ

12:05, 29/10/2025
Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο – Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας σήμερα στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία με τις Αρχές να ανησυχούν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, ζούσαν στο κτίριο. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

 

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζινούρ Μπιουγιουκγιόζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, κατοικούσαν δύο οικογένειες – συνολικά επτά άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

 

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

13:00 29/10
Τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανετράπη και συνέθλιψε ΙΧ - Ένας τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανετράπη και συνέθλιψε ΙΧ - Ένας τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

11:54 29/10
Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία

10:52 29/10
Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ

Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ

12:18 29/10
Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

11:59 29/10
Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είμαι άγιος, ποτέ δεν χαρακτήρισα τον εαυτό μου έτσι

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είμαι άγιος, ποτέ δεν χαρακτήρισα τον εαυτό μου έτσι

12:42 29/10
Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο - Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια - ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο - Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια - ΒΙΝΤΕΟ

12:05 29/10
Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη - Πέταξαν μολότοφ στην πόρτα - ΦΩΤΟ

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη - Πέταξαν μολότοφ στην πόρτα - ΦΩΤΟ

12:26 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved