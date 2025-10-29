Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο - Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας σήμερα στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία με τις Αρχές να ανησυχούν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, ζούσαν στο κτίριο. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

🔴 Kocaeli’de 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı pic.twitter.com/QhJEo484hU — World of Türkiye (@worldofturkiye) October 29, 2025

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζινούρ Μπιουγιουκγιόζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, κατοικούσαν δύο οικογένειες – συνολικά επτά άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

😢 A six-story building collapsed in Istanbul. The city mayor confirmed that two families totaling 7 people lived there, but their whereabouts are still unknown. The building collapsed at 7:00 AM local time, when most residents were at home. It is also known that metro line… pic.twitter.com/e3AXXmjSw7 — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 29, 2025

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.