Τουρκία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά στα Δαρδανέλλια – Διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά - Real.gr

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.
Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
🚨 Çanakkale’de Orman Yangını
Alevler Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kadar ulaştı, tahliyeler başladı.
Bu yangınlara sebep olanlar, bilerek ya da ihmal ile ormanları yakanlar; hem doğanın hem de insanların canının vebalini taşıyacak!
Μία δεύτερη πυρκαγιά καίει επίσης δασική έκταση και στην περιοχή Μπαϊράμιτς της ίδια επαρχίας, περίπου 55 χλμ. από το κέντρο της πόλης.