Τουρκία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά στα Δαρδανέλλια – Διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά - Real.gr

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας της πυρκαγιάς διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

🚨 Çanakkale’de Orman Yangını

Alevler Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kadar ulaştı, tahliyeler başladı. Bu yangınlara sebep olanlar, bilerek ya da ihmal ile ormanları yakanlar; hem doğanın hem de insanların canının vebalini taşıyacak! pic.twitter.com/bKpRK58lyR — Technophile 🇹🇷 (@tecnophile_) August 8, 2025

Μία δεύτερη πυρκαγιά καίει επίσης δασική έκταση και στην περιοχή Μπαϊράμιτς της ίδια επαρχίας, περίπου 55 χλμ. από το κέντρο της πόλης.