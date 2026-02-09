Τουρκία: Μηχανή καρφώθηκε σε βανάκι με 113 χλμ./ώρα - Σοκαριστικό βίντεο από την κάμερα του αναβάτη - Real.gr

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το ατύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Προύσας, όταν η μηχανή κινούνταν με ταχύτητα 113 χλμ./ώρα και προσέκρουσε, χωρίς να πατήσει ο οδηγός φρένο, σε φορτηγάκι που είχε ακινητοποιηθεί λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Από την πρόσκρουση, ο αναβάτης εκτινάχθηκε και πέρασε μέσα στην καμπίνα του οχήματος, με το περιστατικό να καταγράφεται καρέ-καρέ από την κάμερα στο κράνος του.
Το βίντεο κάνει τον γύρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός της μηχανής υπέστη μόνο κατάγματα στα χέρια.
Δείτε το βίντεο:
📍 Bursa’da 113 kilometre hızla giden motosikletli çarptığı araca girdi.
↪️ Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırılırken, kaza kask kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/dODwUKNrwg
