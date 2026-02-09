Τουρκία: Μηχανή καρφώθηκε σε βανάκι με 113 χλμ./ώρα - Σοκαριστικό βίντεο από την κάμερα του αναβάτη - Real.gr

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τροχαίο στην Τουρκία, όπου οδηγός μηχανής κατέγραψε με κάμερα κράνους τη σφοδρή σύγκρουσή του με βανάκι.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το ατύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Προύσας, όταν η μηχανή κινούνταν με ταχύτητα 113 χλμ./ώρα και προσέκρουσε, χωρίς να πατήσει ο οδηγός φρένο, σε φορτηγάκι που είχε ακινητοποιηθεί λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Από την πρόσκρουση, ο αναβάτης εκτινάχθηκε και πέρασε μέσα στην καμπίνα του οχήματος, με το περιστατικό να καταγράφεται καρέ-καρέ από την κάμερα στο κράνος του.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός της μηχανής υπέστη μόνο κατάγματα στα χέρια.

Δείτε το βίντεο: