Τουρκία: Νεκρά 14 άτομα σε ναυάγιο με μετανάστες ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού - Real.gr

Τραγωδία με τουλάχιστον 14 νεκρούς συνέβη,το βράδυ της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού, στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν βυθίστηκε φουσκωτή λέμβος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες ή/και πρόσφυγες.

Η τουρκική Ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από κλήση λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ενός Αφγανού που κατόρθωσε να φτάσει σε βραχώδη περιοχή και τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φουσκωτή λέμβος με 18 παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες βυθίστηκε δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή της.

Σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής ανέσυραν τις σορούς 14 ατόμων, ενώ διεσώθησαν άλλα δύο άτομα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων δύο ατόμων με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ