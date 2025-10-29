Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 12χρονος και ένα ακόμα άτομο μετά από κατάρρευση επταόροφου κτιρίου - Real.gr

Quantcast
Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 12χρονος και ένα ακόμα άτομο μετά από κατάρρευση επταόροφου κτιρίου
Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 12χρονος και ένα ακόμα άτομο μετά από κατάρρευση επταόροφου κτιρίου

14:19, 29/10/2025

14:19, 29/10/2025
Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 12χρονος και ένα ακόμα άτομο μετά από κατάρρευση επταόροφου κτιρίου

Νεκρά ανασύρθηκαν άτομα, ένα εκ των οποίων ένα 12χρόνο αγόρι, από τα συντρίμμια του επταώροφο κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Τουρκία στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι, σύμφωνα με το CCN Turk.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

 

