Τουρκία: Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες στο C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία - Real.gr

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία είναι νεκροί.

Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στο X.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι ανατολικά της χώρας περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.