Τουρκία: Ο... Πίκατσου των διαδηλώσεων αποκάλυψε την ταυτότητά του - Real.gr

Ο Πίκατσου που συμμετείχε στις διαδηλώσεις στην Αττάλεια αποκάλυψε την ταυτότητά του μιλώντας στο γερμανικό Der Spiegel.

Έγινε το πρόσωπο των ημερών το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Τουρκία και λόγω των βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παγκόσμιο viral.

Πιο συγκεκριμένα, το όνομά του είναι Χασάν Τασκάν, είναι 21 ετών φοιτητής και influencer. Aπό μικρός λάτρευε τα anime, αγαπημένος του ήρωας ήταν ο Spiderman. Έχει περισσότερους από 120.000 ακόλουθους στο Instagram και αδυναμία στα cosplay, επομένως δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί φορώντας στολή στους δρόμους. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έγινε σύμβολο, με πολιτικούς στην Τουρκία να τον ονομάζουν «Πίκατσου της αντίστασης».

Pikachu became the viral symbol of resistance during the anti-Erdoğan protest in Turkey! RUN PIKACHU RUN!!!!pic.twitter.com/HE8WOccw7F

— Animehunch (@animehunch) March 28, 2025