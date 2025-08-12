Τουρκία: Οι αρχές στοχοθετούν δήμους που ελέγχονται στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής της διαφθοράς - Real.gr

Quantcast
Τουρκία: Οι αρχές στοχοθετούν δήμους που ελέγχονται στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής της διαφθοράς

23:59, 12/08/2025
Οι τουρκικές αρχές εντείνουν την εκστρατεία τους κατά της διαφθοράς στοχοθετώντας δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση και συλλαμβάνοντας πολυάριθμους αξιωματούχους στην Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια.

Στην Κωνσταντινούπολη, 13 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών, ενώ άλλα 17 τέθηκαν υπό κράτηση στη νότια πόλη της Αττάλειας, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στο δήμο και σε δημοτικές εταιρείες, επιβεβαίωσε το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες στις οποίες περιλαμβάνονται δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών μέσω χειραγώγησης των προσφορών και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν σειρά παρόμοιων ενεργειών με στόχο πολιτικούς του CHP.

Το Μάρτιο, η σύλληψη και καθαίρεση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου προκάλεσε διαμαρτυρίες σε όλη την Τουρκία. Ο δήμαρχος της Αττάλειας συνελήφθη στις αρχές Ιουλίου με κατηγορίες για διαφθορά και παύθηκε από τα καθήκοντά του. Τουλάχιστον 16 δήμαρχοι που εξελέγησαν με το CHP βρίσκονται στη φυλακή.

Το CHP, το οποίο σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι στην Τουρκία, καταγγέλλει πως αυτές οι κυβερνητικές ενέργειες έχουν πολιτικά κίνητρα. Η κυβέρνηση αρνείται την κατηγορία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA

