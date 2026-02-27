Τουρκία: Οι πτήσεις προς Τεχεράνη ακυρώθηκαν για απόψε το βράδυ από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης - Real.gr

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines και δύο ιρανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους από την Κωνσταντινούπολη προς την Τεχεράνη για απόψε, εν μέσω των αμερικανικών απειλών για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, τρεις πτήσεις προς την Τεχεράνη έχουν ακυρωθεί σήμερα: μία της Turkish Airlines, μία της ATA Airlines και μία της Qeshm Air. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τους λόγους των ακυρώσεων.

Επιπλέον, τέσσερις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο ακυρώθηκαν, εκ των οποίων δύο της Turkish Airlines, ενώ έξι άλλες πτήσεις προς την Τεχεράνη παραμένουν προγραμματισμένες να εκτελεστούν.

Τέλος, ακυρώθηκε και η πτήση της Turkish Airlines προς το Ταμπρίζ (βορειοδυτικό Ιράν), που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 01:45 τοπική ώρα το Σάββατο, σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.