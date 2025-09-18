Τουρκία: «Οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας» λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας - Real.gr

Quantcast
Τουρκία: «Οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας» λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας
Τουρκία: «Οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας» λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας

13:33, 18/09/2025
Τουρκία: «Οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας» λένε πηγές του υπουργείου Άμυνας

Πηγές του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας δήλωσαν ότι το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκεται στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δεν υφίσταται κάποια αλλάγή σε αυτό.

Συγκεκριμένα, κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, οι τουρκικές πηγές, αναφερόμενες σε δημοσιεύματα του Τύπου, δήλωσαν: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά τα S-400».

Το προηγούμενο διάστημα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ρωσία φέρεται να προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση επαναγοράς, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, των S-400 που τής είχε πουλήσει το 2019 εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες.

Εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών S-400, η Ουάσινγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 εφαρμόζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον αμερικανικό νόμο CAATSA (Νόμος περί Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων). Η ‘Αγκυρα ζητά την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 ή, εναλλακτικά, την επιστροφή των χρημάτων (1,45 δισ. δολάρια) που κατέβαλε για τη συμμετοχή της.

