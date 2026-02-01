Quantcast
Τουρκία: Εννιά νεκροί και 26 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια - Real.gr
12:30, 01/02/2026
ΠΗΓΗ: milliyet

Εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.

“Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

“Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα”, πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

