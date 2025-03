Οργή στην Τουρκία για τη σύλληψη Ιμάμογλου - Οι διαδηλώσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα - Real.gr

Τεταμένο είναι το κλίμα στην Κωνσταντινούπολη μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, αψηφώντας την απαγόρευση των διαδηλώσεων που επέβαλαν οι Αρχές για τλεσσερις ημέρες.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε τον Ιμάμογλου στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη «διαφθορά και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία», κατηγορώντας τον πως είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης και θέτοντάς τον υπό κράτηση. Για «πραξικόπημα» έκανε λόγο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Ιμάμογλου, με την κυβέρνηση να απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς ως επικίνδυνους και το γραφείο του Προέδρου να μιλά για εκστρατεία σπίλωσης του Ερντογάν.

Νωρίτερα φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που υποστηρίζουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου έσπασαν οδοφράγματα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της σύλληψής του και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ζούμε σε δικτατορία», είπε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 40χρονος Κουζάι, ένας καταστηματάρχης σε δρόμο με θέα την πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

Μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας όπου κρατείται ο Ιμάμογλου από τα ξημερώματα, εκατοντάδες άνθρωποι, σε απόσταση από αστυνομικά φράγματα, συγκεντρώθηκαν για να φωνάξουν «Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!», «Κυβέρνηση Παραιτήσου!» ή «Μια μέρα η ζυγαριά θα γείρει και το AKP (σ.σ. το κυβερνών κόμμα) θα λογοδοτήσει στον λαό».

«Διεξάγουν πραξικόπημα αυτή τη στιγμή κατά του Ιμάμογλου, ο οποίος νίκησε τον Ερντογάν τέσσερις φορές στην κάλπη από το 2019 με τη βούληση του λαού», είπε ο Μπουλέντ Γκιουλτέν, ένας διαδηλωτής, αναφερόμενος στις δημοτικές εκλογές του 2019 και του 2024, όταν το CHP του Ιμάμογλου νίκησε τους υποψηφίους του κυβερνώντος κόμματος, με σαρωτικές νίκες στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Students of #Istanbul University are holding a protest against the cancellation of their diploma and the detention of Mayor Ekrem #Imamoglu . Police use pepper gas and rubber bullets against the protesters. #Turkey #CHP pic.twitter.com/LDiWKBuza4

Ο δικηγόρος του Εκρέμ Ιμάμογλου, Μεχμέτ Πεχλιβάν, επισκέφθηκε τον πελάτη του το πρωί και μετέφερε το μήνυμά του:

«Το ηθικό μου είναι πολύ καλό, ελπίζω και το ηθικό όλων να είναι το ίδιο. Θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία πιο δυνατοί. Τίποτα δεν είναι ανώτερο από τη βούληση και τη σοφία του έθνους. Η βούληση του έθνους είναι μεγαλύτερη από ένα άτομο».

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ και εμφανίζεται την ώρα που βάζει τη γραβάτα του προτού τον συλλάβουν οι αστυνομικοί, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέρει: «Μιλάω με λύπη. Μια χούφτα μυαλά, που προσπάθησαν να σφετεριστούν τη θέληση του έθνους μας, χρησιμοποίησαν τους αγαπητούς μου αστυνομικούς ως όργανο για αυτό το κακό και έστειλαν εκατοντάδες αστυνομικούς στην πόρτα του εκπροσώπου 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω.

Σας αγαπώ όλους πολύ, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο έθνος μου. Να ξέρει ολόκληρο το έθνος ότι θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εναντίον αυτού του ατόμου και του μυαλού του που χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία ως μηχανισμό».

“Hundreds of police officers have arrived at my door. I entrust myself to the people,” İstanbul’s popular mayor Ekrem İmamoğlu said in a video posted on X shortly before his detention.

“We are up against severe oppression, but I want you to know that I won’t give up,” the mayor… pic.twitter.com/c2jyWQFz6Y

— Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) March 19, 2025