Τουρκία: Πανηγυρική επανεκλογή του Οζγκιούρ Οζέλ στο συνέδριο του CHP - Καλεί τον Ερντογάν για εκλογές - Real.gr

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της Τουρκίας πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή 6 Απριλίου, στην 'Αγκυρα έκτακτο συνέδριο, στη σκιά της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου του κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το συνέδριο επιβεβαίωσε την επανεκλογή του μοναδικού υποψηφίου Οζγκιούρ Οζέλ στην προεδρία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Οζέλ έλαβε 1.171 ψήφος σε σύνολο 1.276 ψηφισάντων συνέδρων. Παράλληλα, διεξήχθησαν εκλογές και για τα 181 μέλη του Συμβουλίου του κόμματος.

«Σήμερα, η Τουρκία κυβερνάται από μια χούντα που φοβάται τις εκλογές, φοβάται τον αντίπαλό της, φοβάται τον λαό. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει μαζί του την υποστήριξη του λαού. Αλλά έχει μετατραπεί σε έναν αρχηγό χούντας που στοχοποιεί όσους μπορούν να τον ανταγωνιστούν» δήλωσε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Κάλεσε επίσης τον πρόεδρο Ερντογάν να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές και να αντιμετωπίσει στην κάλπη τον Εκρέμ Ιμάμογλου: «Αν έχει το θάρρος θα δεχτείς (σ.σ. πρόωρες εκλογές), αν θέλεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, το συντομότερο. Αν πεις ότι «όχι, δεν προλαβαίνω» τότε στο μισό της θητείας σου, το αργότερο το Νοέμβριο, θα βγεις και θα αντιμετωπίσεις τον υποψήφιό μας».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έστειλε στο συνέδριο επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι «αυτοί που επιχείρησαν πραξικόπημα κατά της δημοκρατικής ζωής και της λαϊκής βούλησης έβαλαν τη χώρα μας σε βαθιά κρίση νομιμότητας». Στην αίθουσα του συνεδρίου δεσπόζουσα θέση είχε το κενό κάθισμα που έφερε το όνομα του φυλακισμένου δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

#BREAKING: Ozgur Ozel re-elected chairman of Turkey’s main opposition CHP during an extraordinary congress – Opposition media

📸: CHP pic.twitter.com/oCO2lDcYKJ

— Rudaw English (@RudawEnglish) April 6, 2025