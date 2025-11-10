Τουρκία: Προσωρινή κράτηση για 6 διαιτητές που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό - Real.gr

Κλήθηκαν 1.024 ποδοσφαιριστές.

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη Δευτέρα (10/11) την προσωρινή κράτηση έξι Τούρκων διαιτητών που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, την ώρα που η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) διεύρυνε τις έρευνές της σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιριστές.

Δικαστής αποφάσισε επίσης την προφυλάκιση του προέδρου της Εϊγιουπσπόρ, ομάδας της πρώτης κατηγορίας, στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών.

Έντεκα διαιτητές, που κρατούνταν από την Παρασκευή (7/11), αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα (10/11) υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ οι τουρκικές αρχές ερευνούν μεταξύ άλλων υπόνοιες για «στημένους» αγώνες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της TFF, οι έξι διαιτητές που προφυλακίστηκαν εκτελούσαν καθήκοντα βοηθών διαιτητών στις τρίτη και τέταρτη κατηγορία.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (10/11) την κλήση ενώπιον του πειθαρχικού της συμβουλίου 1.024 ποδοσφαιριστών που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες, παρά την αυστηρή απαγόρευση.

Τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, όπου αγωνίζονται πάνω από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες, ανεστάλησαν για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η TFF, η οποία θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη (11/11).

Είκοσι επτά από τους ύποπτους παίκτες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, ανάμεσά τους και ο διεθνής Τούρκος αμυντικός της Γαλατασαράι, Ερέν Ελμαλί.

Στις 27 Οκτωβρίου, έρευνα της TFF σε 571 διαιτητές των επαγγελματικών κατηγοριών είχε αποκαλύψει ότι 152 εξ αυτών, μεταξύ των οποίων 22 της πρώτης κατηγορίας, «στοιχημάτιζαν ενεργά» σε αγώνες.

Η Ομοσπονδία είχε στη συνέχεια αναστείλει τα καθήκοντα 149 διαιτητών για περιόδους από οκτώ έως δώδεκα μήνες, υποσχόμενη να «καθαρίσει» το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι διαιτητές υποστήριξαν ότι κανείς δεν είχε στοιχηματίσει ποτέ σε αγώνα που διηύθυνε ο ίδιος, ενώ ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι οι στοιχηματικές τους δραστηριότητες ανάγονταν στην εποχή που ήταν ακόμη ερασιτέχνες διαιτητές.

Το 2011, ένα άνευ προηγουμένου σκάνδαλο στημένων αγώνων είχε ήδη συγκλονίσει το τουρκικό ποδόσφαιρο στις πρώτες δύο κατηγορίες, εμπλέκοντας μεταξύ άλλων και τον ιστορικό σύλλογο της Φενέρμπαχτσε.