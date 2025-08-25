Quantcast
Tουρκία: Πρόστιμο στον υπ. Μεταφορών αφού ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Real.gr
real player

Tουρκία: Πρόστιμο στον υπ. Μεταφορών αφού ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να τρέχει με 225 χλμ/ώρα

13:15, 25/08/2025
Tουρκία: Πρόστιμο στον υπ. Μεταφορών αφού ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να τρέχει με 225 χλμ/ώρα

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: "Συγγνώμη προς το έθνος".

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας αφότου ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο–σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο–προκαλώντας χλευαστικά σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση, και αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να “απογειώνεται” και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.

Η τροχαία του επέδωσε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: “Συγγνώμη προς το έθνος”.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ. Τον περασμένο χρόνο, σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Οι οκτώ βασικοί άξονες

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Οι οκτώ βασικοί άξονες

14:26 25/08
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος

12:28 25/08
Μύκονος: Διαρρήκτες έκλεβαν τουρίστες σε καταλύματα και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια - Βίντεο από τη δράση τους

Μύκονος: Διαρρήκτες έκλεβαν τουρίστες σε καταλύματα και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια - Βίντεο από τη δράση τους

14:58 25/08
Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού - Εικόνες

Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού - Εικόνες

14:51 25/08
«Παράθυρο» για συνυπηρέτηση με σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα - Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

«Παράθυρο» για συνυπηρέτηση με σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα - Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

11:50 25/08
Χατζηδάκης: Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων - ΒΙΝΤΕΟ

Χατζηδάκης: Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων - ΒΙΝΤΕΟ

14:00 25/08
Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού καλεί τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους

Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού καλεί τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους

13:51 25/08
Πλάκα: Η «οικία Κοκοβίκου» της ταινίας «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο - ΦΩΤΟ

Πλάκα: Η «οικία Κοκοβίκου» της ταινίας «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο - ΦΩΤΟ

13:45 25/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved