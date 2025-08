Τουρκία: Πρώτη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής στο πλαίσιο του αφοπλισμού του ΡΚΚ - Real.gr

Την πρώτη -ιστορική όπως χαρακτηρίζεται- συνεδρίασή της πραγματοποίησε σήμερα, 5 Αυγούστου, η διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που συγκροτήθηκε για να προωθήσει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης του Κουρδικού, μετά την απόφαση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) να καταθέσει τα όπλα του και να αυτοδιαλυθεί.

Τα μέλη της επιτροπής εκφράζουν συγκρουόμενες μεταξύ τους απόψεις, παρ’ όλο που όλα τα συμμετέχοντα κόμματα τάσσονται σε γενικές γραμμές υπέρ του τερματισμού της ένοπλης δράσης του ΡΚΚ που διαρκεί επί 41 χρόνια. Τα κόμματα δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν για την ονομασία που θα έχει η επιτροπή. Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) , όπως και οι υπερθνικιστές του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) τάσσονται υπέρ μία ονομασία που θα παραπέμπει στην «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και θα τονίζει την «εθνική ενότητα».

Το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του φυλακισμένου ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, και της τουρκικής κυβέρνησης, ζητά η ονομασία να παραπέμπει στην οικοδόμηση της «δημοκρατικής κοινωνίας» και της «ειρήνης», γεγονός στο οποίο αντιδρούν τα υπόλοιπα κόμματα που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία δεν βρίσκεται σε πόλεμο ώστε να δικαιολογείται η αναφορά στην ειρήνη στον τίτλο της επιτροπής και ότι το ΡΚΚ διεξήγαγε τρομοκρατική δράση.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την άλλη, ζητά η επιτροπή να προωθήσει βαθύτερες δημοκρατικές τομές, να μην περιοριστεί σε θέματα που αφορούν σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν μόνο το ευρύτερο πλέγμα των θεμάτων γύρω από το Κουρδικό, ζητώντας τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος με αποφυλάκιση των φυλακισμένων δημάρχων και στελεχών του κόμματος, όπως και των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων.

Turkey’s newly formed parliamentary commission, tasked with establishing a legal framework for the peace process between Ankara and the PKK, held its first meeting on Tuesday.

📸: AA

— Rudaw English (@RudawEnglish) August 5, 2025