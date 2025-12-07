Τουρκία: Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα μετά τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Real.gr

Τραγωδία με 7 νεκρούς και 11 τραυματίες στην Τουρκία από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό.

To δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην επαρχία Οσμανίγιε, στη νότιο-ανατολική Τουρκία, στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Άδανα με το Γκαζιαντέπ.

Οι 7 νεκροί και οι 11 τραυματίες ήταν όλοι επιβαίνοντες του λεωφορείου. Oι εικόνες ήταν τρομακτικές, αφού το δεξί τμήμα του λεωφορείου, από τα πρώτα καθίσματα έως την μέση του οχήματος, έχει σχεδόν εξαϋλωθεί.

Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda sabah saatlerinde tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. pic.twitter.com/QMgwVMzy0O — Antep Gündemi (@GundemiAntep27) December 6, 2025

Η σύγκρουση ήταν πλαγιο-μετωπική. Το λεωφορείο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου, γιατί είχε σκάσει ένα από τα ελαστικά του.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi, Şanlıurfa-Adana otoyolunda sabah 05.00 sıralarında feci bir trafik kazasına sahne oldu. Ayranlı Tüneli yakınlarında, Gaziantep istikametine seyreden yolcu otobüsü, önündeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste büyük hasar oluştu. İlk… pic.twitter.com/Pqn9E4HrcL — Haberfokus (@haberfokus) December 6, 2025

Ο οδηγός του φορτηγού, επέζησε και συνελήφθη. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την αναγνώριση των θυμάτων αλλά και για τα ακριβή αίτια.

Γίνεται έκκληση από τις τοπικές αρχές για αυστηροποίηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, καθώς τα τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία καταγράφουν ανησυχητική αύξηση.