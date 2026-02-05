Τουρκία: Στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν «θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων» - Real.gr

Την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Το «ραντεβού» των δύο ηγετών για Τετάρτη (11/2) είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ντουράν, «ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, ανταποκρινόμενος στις προσκλήσεις του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της Έκτης Συνόδου του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

Όπως διευκρίνισε, η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους, ενώ θα συζητηθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προβλέπεται και η υπογραφή σειράς συμφωνιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της Έκτης Συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ελλάδας.

Υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, η Συνάντηση του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητηθούν οι δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η υπογραφή διαφόρων κειμένων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στον διάλογο με πίστη και αυτοπεποίθηση, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης.

«Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο επικείμενο τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Η συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα κλιμακώνει την προκλητική ρητορική της σχετικά με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.