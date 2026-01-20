Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία - Real.gr

Τουλάχιστον 1.000 διαδηλωτές υπέρ της κουρδικής υπόθεσης που εμποδίστηκαν από την τουρκική αστυνομία η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού προσπάθησαν σήμερα να περάσουν στη Συρία, στο συνοριακό φυλάκιο Νουσαϊμπίν (νοτιοανατολικά) διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κινήματος DEM για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Οι διαδηλωτές απάντησαν εκσφενδονίζοντας πέτρες εναντίον των αστυνομικών και φωνάζοντας στα κουρδικά “Ζήτω η αντίσταση της Ροτζάβα”, όπως λέγεται ο αυτόνομος κουρδικός θύλακας που τελεί εδώ και δέκα χρόνια υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στην εκδίωξη των οποίων έχει επιδοθεί η Δαμασκός.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης από τη συριακή πλευρά των συνόρων, στο Καμισλί, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δύο συμπρόεδροι του κόμματος DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, πήραν τον λόγο προτού το πλήθος αρχίσει να μετακινείται.

«Ο κόσμος έχει ενωθεί κατά των Κούρδων», κατήγγειλε ο Τουντζέρ Μπακιρχάν.

«Σήμερα, στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ροτζάβα που αγωνίζεται για την τιμή, την ταυτότητα και τη γλώσσα του, στο πλευρό των Κούρδων αδελφών μας».

«Η Ροτζάβα είναι αντίσταση, είναι ελπίδα. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η ελπίδα να καταστραφεί», είπε.

«Εκκαθαρίζετε τη Ροτζάβα από τους Κούρδους αυτή τη στιγμή;» ρώτησε η συμπρόεδρος του DEM Τουλάι Χατιμογκιουλάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ