Τουρκία: Σύλληψη έξι ευρωπαίων υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ερευνούσαν τις συνθήκες κράτησης πολιτικών κρατουμένων - Real.gr

Έξι ευρωπαίοι υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίοι λένε πως έφτασαν στην Τουρκία για να ερευνήσουν τις συνθήκες κράτησης των πολιτικών κρατουμένων, συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου τους στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της συλλογικότητάς τους.

Οι έξι συνελήφθησαν την Πέμπτη (19/02), αφού συναντήθηκαν με το δικηγορικό Γραφείο Δικαιωμάτων του Λαού, δήλωσε ο δικηγόρος Ναΐμ Εμίνογλου, πρόεδρος του τμήματος Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Προοδευτικών Νομικών (CHD), η οποία ανέλαβε την υπεράσπισή τους.

Οι τουρκικές αρχές κατηγορούν το Γραφείο Δικαιωμάτων του Λαού ότι συνδέεται με το DHKP/C (Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο), το οποίο θεωρείται τρομοκρατικό από την Άγκυρα.

«Η διεθνής αντιπροσωπεία δικηγόρων, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων έφθασε στις 18 Φεβρουαρίου (Τετάρτη) στην Τουρκία», σύμφωνα με τον Εμίνογλου.

Οι έξι υπερασπιστές των δικαιωμάτων προέρχονται από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Ρωσία, διευκρίνισε η CHD.

Σύμφωνα με τον συνήγορό τους, η αστυνομία τους ενημέρωσε αμέσως ότι «συνελήφθησαν για να απελαθούν» και κατέσχεσε τα διαβατήριά τους.

«Μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Μετανάστευσης. Δεν τους επιτράπηκε να συναντηθούν με τους δικηγόρους τους. Η CHD πληροφορήθηκε ότι οδηγούνται τώρα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για να απελαθούν», δήλωσε ο Εμίνογλου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Δικαιωμάτων του Λαού, τα στελέχη αυτά «ήρθαν στην Τουρκία στο πλαίσιο αποστολής παρατήρησης για να ερευνήσουν σχετικά με το λεγόμενο σύστημα ‘των πηγαδιών’ στις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης σε απομόνωση» ορισμένων πολιτικών κρατουμένων.

Η Τουρκία κατηγορείται ότι βάζει ορισμένους κρατούμενους σε λεγόμενες φυλακές «πηγάδια», σε κελιά όπου δεν βλέπουν το φως της ημέρας, μια πρακτική που καταγγέλλεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων οι οποίες επισημαίνουν τις συνέπειες της πρακτικής αυτής στην ψυχική και τη σωματική υγεία αυτών των φυλακισμένων.

Το ισπανικό κόμμα «PCPE comunista», μέλος του οποίου είναι ένας από τους συλληφθέντες, κατήγγειλε σε μήνυμά του στο X αυτές τις φυλακές, στις οποίες «οι κρατούμενοι στερούνται πλήρως το φως του ήλιου και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και υποβάλλονται σε αυστηρή απομόνωση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP