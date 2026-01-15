Τουρκία: Συνελήφθη η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - ΜΜΕ λένε ότι είναι ερωμένη του Ιμάμογλου - Real.gr

Σύνοψη από το
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκάι έχει ξεσπάσει σάλος εξαιτίας της κατάθεσης μιας influencer, που αποκάλυψε ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, την Ντεριά Τσαϊργκάν. Η εν λόγω αθλήτρια μάλιστα συνελήφθη πριν λίγες ώρες, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μαζί με άλλα 18 άτομα.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν 19 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και η Ντεριά Τσαϊργκάν, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.
Η είδηση περί «εξωσυζυγικής σχέσης» του Ιμάμογλου μεταδίδεται από χθες τόσο από αντιπολιτευόμενα όσο και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο ή διάψευση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ή των συνεργατών του. Τα τουρκικά μέσα επανέφεραν μάλιστα στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, περίπου δύο ετών, κατά την οποία είχε ερωτηθεί ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της. Τότε, η ίδια είχε απαντήσει ότι έχει το τηλέφωνο του Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın telefonunda kayıtlı ünlü siyasetçi;
• Ekrem İmamoğlu
— Sağcı Gazete (@sagcigazete) May 6, 2025
Η influencer με το όνομα Ράμπια Καράτζα, η οποία είχε επίσης συλληφθεί από τις τουρκικές Αρχές, φέρεται να κατέθεσε ότι η Τσαϊργκάν ήταν «η φίλη του Ιμάμογλου». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης «τη φρόντιζε και με κάποιον τρόπο εξασφάλιζε τις πληρωμές της», ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα.
Η εικόνα που προσπαθούν να διαμορφώσουν οι Αρχές της χώρας γύρω από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως επισημαίνουν αναλυτές, περιλαμβάνει κατηγορίες για πλαστό πτυχίο, οικονομικές ατασθαλίες και σκανδαλώδη προσωπική ζωή. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
