Τουρκία: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατασκοπεία υπέρ ξένων δυνάμεων - Real.gr

Ένας τέταρτος ύποπτος εξακολουθεί να αναζητείται, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, οι οποίες δεν διευκρίνισαν τις εθνικότητες ή τους εργοδότες των εμπλεκομένων.

Τρία στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία συνελήφθησαν σήμερα, αφού κρίθηκαν ύποπτα για κατασκοπεία υπέρ ξένων δυνάμεων, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των υπόπτων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, οι ύποπτοι που συνελήφθησαν σε μια επιχείρηση στην οποία ηγήθηκε η τουρκική υπηρεσία πληροφορίων MIT «κατέχουν ανώτερες θέσεις σε κρίσιμης σημασίας εταιρείες άμυνας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας».

Τα άτομα αυτά κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για προσπάθεια παροχής «βιογραφικών στοιχείων» για εργαζομένους σε ξένες χώρες.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει σημαντικά την αμυντική της βιομηχανία, με τις εξαγωγές να προβλέπεται να αυξηθούν κατά 29% το 2024 (φτάνοντας περίπου τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ), κατατάσσοντάς την στην 11η θέση παγκοσμίως, όπως έχει δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ