Τουρκία: Συνετρίβη F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τουρκία: Συνετρίβη F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής – ΒΙΝΤΕΟ

02:20, 25/02/2026
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυσττύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.

 

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

