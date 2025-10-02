ΥΠΕΞ Τουρκίας: Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud - Real.gr

Quantcast
01:00, 02/10/2025
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους.

Σημειώνει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και προαναγγέλλει τη λήψη νομικών μέτρων ενάντια σε όσους ευθύνονται για την επιχείρηση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ.

Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης.

Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

