Τουρκία: 1.000 μέρες στη φυλακή, χωρίς να καταδικαστεί από το καθεστώς Ερντογάν, μετρά ο Οσμάν Καβαλά

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Εχουμε 1.000 ημέρες βιασμού της ζωής μας. Η μητέρα του συζύγου μου έχει περάσει τα 90 και δεν ξέρει αν θα μπορέσει μια μέρα να ξαναδεί τον γιο της», δήλωσε η σύζυγος του Οσμάν Καβαλά Αϊσέ Μπουγκρά κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου στο Σάββατο.

Ο Οσμάν Καβαλά εδιώχθη αρχικά για υποστήριξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2013, γνωστών ως κίνημα του Γκεζί, κατά του Ερντογάν, που τότε ήταν πρωθυπουργός.

Παρά την απαλλαγή του τον Φεβρουάριο, δεν αποφυλακίσθηκε διότι αμέσως ετέθη υπό κράτησιν στο πλαίσιο άλλης έρευνας που συνδέεται με την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.

Οι υποστηρικτές του πραγματοποιούν εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό το hashtag #freeOsmanKavala.

Today marks the 1000th day #OsmanKavala spent behind bars. Despite 2 release orders, 1 acquittal, and the ECtHR ruling, he's been in detention for espionage charges for the past 5 months without an indictment. #FreeOsmanKavala because #CrimeNotFound. ???? https://t.co/ACnzCTt69opic.twitter.com/ysmqmhrJxC