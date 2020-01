Τουρκία: 22 νεκροί, 1234 τραυματίες από τον σεισμό των 6,8 Ρίχτερ - Ερντογάν: Είναι μια δοκιμασία για τη χώρα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu, Reuters

Ο απολογισμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση ανέρχεται σε 22 νεκρούς και 1.234 τραυματίες, ενώ οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Earthquake in #Turkey's Elazig province

??An old woman was rescued alive from rubble of a collapsed building pic.twitter.com/pEOKAQbzzZ