Τουρκία: 8 νεκροί στις πυρκαγιές - Οργή για τον Ερντογάν: Πέταξε τσάι σε πυρόπληκτους - BINTEO

Περισσότερες από 100 πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Τουρκία τις τελευταίες πέντε ημέρες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές. Ωστόσο, πυρκαγιές μαίνονται ακόμη στο Μαναβγκάτ, στη Μαρμαρίδα και την πόλη Μιλάς, σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

Στην Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ), μια ομάδα τουριστών και το προσωπικό ενός ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν με βάρκες καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν και πυκνοί καπνοί κάλυπταν τον ουρανό. Ο Πακντεμιρλί είπε ότι η πυρκαγιά στην περιοχή αυτή είχε τεθεί υπό έλεγχο σήμερα το πρωί.

Τις προηγούμενες ημέρες από τις πυρκαγιές έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι στο Μαναβγκάτ και άλλος ένας στη Μαρμαρίδα. Καταβάλλονται προσπάθειες για να κατασβεστούν έξι πυρκαγιές που μαίνονται ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δασών.

Από την Τετάρτη, χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Η Ρωσία, η Ουκρανία, το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν έστειλαν βοήθεια για να στηρίξουν τους ντόπιους πυροσβέστες. Η τουρκική κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα ξαναχτίσει τα κατεστραμμένα σπίτια και θα αποζημιώσει τους κατοίκους.

Ο Πακντεμιρλί είπε ότι τουλάχιστον 13 αεροπλάνα, 45 ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 828 πυροσβεστικά οχήματα συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οργή για τον Ερντογάν

Στη Μαρμαρίδα σε μια από περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές βρέθηκε εχθές ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επέμεινε στο αφήγημα των δολιοφθορών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές, συμπληρώνοντας ότι με την βοήθεια ξένων χωρών θα αυξηθούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ωστόσο αυτό που προκάλεσε αίσθηση αλλά και την οργή αρκετών πολιτών ήταν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαρμαρίδα ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε να πετάει… τσάι στους πυρόπληκτους πολίτες, ενώ περνούσε με το προεδρικό λεωφορείο.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa

— Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021