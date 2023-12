Τουρκία: Αεροπορικά πλήγματα σε Ιράκ και Συρία μετά τους θανάτους 12 στρατιωτικών της - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το υπουργείο διευκρίνισε πως «29 στόχοι, συμπεριλαμβανομένων σπηλαίων, υπόγειων καταφυγίων, καταφυγίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αποθηκών, καταστράφηκαν» στην επιχείρηση αυτή, που εξαπολύθηκε «στις 22:00» (21:00 ώρα Ελλάδας).

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκαν χθες βράδυ σε πλήγματα εναντίον δυο πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη βορειοανατολική Συρία, όχι μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Turkish warplanes and UCAVs bombed oil refineries and several YPG/PKK military positions in Qamishli, Derik and Derbesiyah. pic.twitter.com/JtOf9sV67c