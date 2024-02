Τουρκία - Αμερικανός πρέσβης για έγκριση πώλησης F-16: «Ζωτικής σημασίας για την ισχύ του ΝΑΤΟ»

Στο μήνυμα του ο Αμερικανός διπλωμάτης σημειώνει στο Χ: «Η απόφαση του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει την απόκτηση 40 νέων και 79 αναβαθμισμένων αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ο στόλος των F-16 της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την ισχύ του ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων».

Το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως επίσημη επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης πώλησης των F16 στην Τουρκία.

Kudos to the US Congress for approving this F-16 sale on a bipartisan basis. This is good for our security and for the security of our allies. https://t.co/3tX49MoFrj